تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، لمواجهة بورنموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة بورنموث مساء اليوم السبت ضمن منافسات البريميرليج.

موعد مباراة آرسنال ضد بورنموث

ينزل الجانرز ضيفًا ثقيلًا على نظيره بورنموث مساء اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024. على ملعب "فيتالاني" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورنموث



‎حراسة المرمى: ديفيد رايا

‎خط الدفاع: يوريان تيمبير – ريكاردو كالافيوري – جابرييل – ويليام ساليبا

‎خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – لياندرو تروسارد

‎خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – كاي هافيرتز

وتنقل مباراة آرسنال مع مضيفه بورنموث على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.