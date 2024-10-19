نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي باير ليفركوزن لمواجهة قوية أمام اينتراخت فرانكفورت وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الألماني.

آينتراخت فرانكفورت احتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وهزم في مثلها.

وعلى الجانب الاخر يحتل ليفركوزن المركز السادس برصيد 11 نقطة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.