انت الأن تتابع خبر موعد ورابط حجز تذاكر عرض wwe كراون جول ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منصة وي بوك السعودية عن واحدة من أهم الفعاليات الرياضية التي تنظمها منطقة بوليفارد سيتي هذا الموسم وهي فعالية WWE كراون جول، ولكل المهتمين، سنقدم في هذا المقال، موعد انطلاق الفعالية وطريقة حجز التذاكر وكافة التفاصيل.

موعد عرض WWE كراون جول

تنطلق الفعالية يوم السبت الموافق الثاني من نوفمبر 2024 في منطقة بوليفارد سيتي وتحديدًا في منطقة محمد عبده أرينا، حيث تقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، ويبدأ استقبال الزوار بدءًا من الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هذه البطولة، سوف يتواجه بطلان من WWE لإثبات من هو البطل الأفضل على الإطلاق، ولأول مرة في كراون جول، سوف يتقابل بطل WWE مع بطل العالم في فئة الرجال وفئة النساء، وفائز واحد سوف يتوج بلقب بطل كراون جول على أرض السعودية.

طريقة حجز التذاكر

يمكن الحصول على تذاكر WWE كراون جول بكل سهولة من خلال الدخول إلى منصة webook ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

في البداية، قم بالنقر على رابط حجز تذاكر عرض كراون جول.

وبعد التوجه إلى موقع الحجز، اضغط على “احجز التذاكر”.

وفيما بعد، حدد عدد التذاكر المطلوبة بحسب الفئة واضغط على “التالي”.

وبعد ذلك، توجه إلى صفحة الدفع من أجل تفعيل حجز التذاكر الخاصة بك من خلال إضافة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية المتاحة لديك، وقبل ذلك يجب الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذاكر.

والجدير بالذكر أن أسعار تذاكر عرض WWE كراون جول تبدأ من 57 ريال سعودي وحتى 1,007 ريال بحسب الفئة التي سوف يحددها المشجع.