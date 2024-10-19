انت الأن تتابع خبر 55 هدف في 54 مباراة كريستيانو يواصل كتابة التاريخ مع النصر السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الهدف رقم 55 في المباراة التي جمعت بين فريقي نادي النصر السعودي ونادي الشباب في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي حقق خلالها النصر فوزاً مستحقاً بهدفين مقابل هدف، وذلك وفقاً لأخر الإحصائيات التي الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر

استطاع كريستيانو أن يقود فريقه نحو تحقيق الفوز على نادي الشباب من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليرفع بذلك رصيده هذه الجولة من الدوري السعودي إلى 6 أهداف، وبذلك يكون كريستيانو قد سجل 55 هدف في 54 مباراة شارك فيها مع النصر، بالإضافة إلى أنه قد استطاع تسجيل جميع الركلات التي أتيحت له وهي 17 ركلة، منذ ارتداء قميص النصر السعودي في يناير الماضي، ونحو 900 هداف على مدار مشواره الكروي، ويرغب كريستيانو في مواصلة طريقه في كتابة تاريخ جديد له مع الفريق للوصول إلى لقب هداف الدوري السعودي هذا العام للمرة التالية، بعدما استطاع الحصول عليه في النسخة الماضية بواقع 35 هدف.

مشوار كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي