انت الأن تتابع خبر 55 هدف في 54 مباراة كريستيانو يواصل كتابة التاريخ مع النصر السعودي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الهدف رقم 55 في المباراة التي جمعت بين فريقي نادي النصر السعودي ونادي الشباب في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي حقق خلالها النصر فوزاً مستحقاً بهدفين مقابل هدف، وذلك وفقاً لأخر الإحصائيات التي الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.
أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر
- استطاع كريستيانو أن يقود فريقه نحو تحقيق الفوز على نادي الشباب من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليرفع بذلك رصيده هذه الجولة من الدوري السعودي إلى 6 أهداف، وبذلك يكون كريستيانو قد سجل 55 هدف في 54 مباراة شارك فيها مع النصر، بالإضافة إلى أنه قد استطاع تسجيل جميع الركلات التي أتيحت له وهي 17 ركلة، منذ ارتداء قميص النصر السعودي في يناير الماضي، ونحو 900 هداف على مدار مشواره الكروي، ويرغب كريستيانو في مواصلة طريقه في كتابة تاريخ جديد له مع الفريق للوصول إلى لقب هداف الدوري السعودي هذا العام للمرة التالية، بعدما استطاع الحصول عليه في النسخة الماضية بواقع 35 هدف.
مشوار كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي
- من الجدير بالذكر أن البرتغالي رونالدو كان قد انضم لصفوف فريق النصر في يناير الماضي 2023 في صفقة كبيرة لمدة موسمين ونصف، والتي ستنتهي بنهاية هذا الموسم، حيث يعد كريستيانو واحداً من أكبر الصفقات التي عقدها الصندوق الاستثماري السعودي الذي يضم أكبر الأندية السعودية، حيث يتقاضى مع النصر السعودي نحو 203 مليون يورو بالإضافة إلى 60 مليون آخرين من حقوق الدعاية، لذلك تقول بعض الصحف الرياضية أن كريستيانو سعيد بمشواره مع النصر السعودي، وعائلته سعيدة بالعيش في الرياض ويرغب في التجديد مع الفريق لفترة مقبلة، دون أي تصريح رسمي من الفريق.