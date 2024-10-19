نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواجد مرموش.. التشكيل المتوقع لمباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي باير ليفركوزن استعداداته لمواجهة قوية أمام اينتراخت فرانكفورت وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الألماني.

اينتراخت فرانكفورت احتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وهزم في مثلها.

وعلى الجانب الاخر يحتل ليفركوزن المركز السادس برصيد 11 نقطة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة

* في حراسة المرمى: تراب.

* في خط الدفاع: كريستنسن، توتا، كوخ، ثيات.

* في خط الوسط: كناوف، سخيري، لارسون، نكونكو.

* في خط الهجوم: ايكيتيكي، عمر مرموش.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع

بينما تشكيل باير ليفركوزن المتوقع لمواجهة آينتراخت

* في حراسة المرمى: هراديكي.

* في خط الدفاع: تابسوبا، جوناثان تاه، هينكابي.

* في خط الوسط: فريمبونج، جارسيا، شاكا، جريمالدو.

* في خط الهجوم: أمين عدلي، بونيفاس، تريير.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.