نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم السبت 19 أكتوبر 2024 على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة يوفنتوس ولاتسيو عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.

تعادل يوفنتوس مع كالياري بهدف لكل منهما في الجولة السابعة من الكالتشيو بينما فاز لاتسيو على إمبولي بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 13 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

موقف يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

احتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 5 مباريات.

في حين احتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.