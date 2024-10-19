نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نيوكاسل ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، مواجهة قوية مع نادي برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

حيث يتواجد فريق برايتون في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يقع نيوكاسل يونايتد في المركز السابع بجدول الترتيب بنفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وسيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية؛ باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.