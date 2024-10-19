نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو كرة القدم السعودية مباراة الاتحاد والقادسية وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والقادسية يوم السبت 19 أكتوبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد عبر قناة SSC Sports1 وسيقوم علي الربيع وحماد العنزي بالتعليق على أحداث اللقاء.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 15 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل القادسية المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.