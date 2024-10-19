نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتواصل بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان عن مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء في التقرير التالي، مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لهذه المباريات التي تحظى على اهتمام كبير من الجمهور.

تلعب مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لحساب منافسات الجولة الثامنة من عمر البطولة التي تشهد صراعًا كبيرًا على المربع الذهبي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوى X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ميلان X أودينيزي – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1