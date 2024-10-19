عاجل.. بشرى سارة في الزمالك قبل السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك جاهزية مصطفي الزناري مدافع الفريق، للمشاركة في بطولة السوبر المصري للأبطال التي تنطلق الأحد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر حتي الخميس المقبل بمشاركة الفريق إلى جانب الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

بشرى سارة في الزمالك قبل السوبر المصري

وذكر المركز الإعلامي للزمالك،اليوم الجمعة، أن مصطفي الزناري تواجد في المران بعد تعافيه من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما واصل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأخير.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية، خلال تدريبات اليوم، وركز فيها على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا لمباراة بيراميدز المرتقبة في قبل نهائي كأس السوبر المحلي.

