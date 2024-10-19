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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أنه متمسك برغبته في تدريب منتخب وطني، وذلك بالرغم من إعلان المنتخب الإنجليزي أخيرًا التعاقد مع الألماني توماس توخيل مدربًا جديدًا لصفوفه.

جوارديولا يبدي رغبته بتدريب منتخب وطني في المستقبل

ودائمًا ما أكد غوارديولا، الذي يتولى تدريب السيتي منذ 9 أعوام، رغبته في تدريب منتخب وطني يومًا ما، ولكن دون تحديد موعد محدد لاتخاذ هذه الخطوة.



وأجاب المدرب الإسباني عن سؤال إذا ما يرغب في تدريب منتخب وطني قائلًا "نعم".

وبشأن مستقبله عقب انتهاء عقده مع "السيتيزينس" في يونيو (حزيران) المقبل، قال غوارديولا إنه لم يقرر بعد وعندما يفعل سيُعلم الجميع، وأضاف: "أفكر حاليًا فقط في وولفرهامبتون" وذلك فيما يخص مواجهة الفريقين نهاية الأسبوع الجاري في بطولة الدوري.

وبالرغم من التعاقد مع توخيل، إلا أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد تواصل مع غوارديولا في الصيف الماضي لجس نبضه بشأن تولي المسؤولية خلفًا للمدرب غاريث ساوثغيت.