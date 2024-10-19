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أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتيو، أن رفاهية اللاعبين "تظل أولوية" لدى الاتحاد الدولي في الأسبوع الذي تقدمت فيه الاتحادات بشكوى قانونية ضد "فيفا" لدى المفوضية الأوروبية.

شكاوى قانونية تواجه "فيفا" وإنفانتيو يبرر

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الروابط والاتحاد اتهموا "فيفا" بسوء استغلال وضعه المهيمن، بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وعدم التشاور معهم بشكل صحيح بشأن أجندة المباريات الدولية، والتي تتضمن إقامة بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقًا الصيف المقبل.



وترغب الاتحادات والروابط أن تقوم المفوضية الأوروبية بإجبار "فيفا" على التوقف، وذكروا أن "فيفا" أضر بالمصالح الاقتصادية للروابط وعرضت رفاهية اللاعبين للخطر من خلال نهجها الذي يكون دائمًا من جانب واحد.

ونشر إنفانتينو، اليوم الجمعة، صورة له، على "إنستغرام"، أثناء لقاءه بديفيد أجانزو، رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان، في ميامي.

وعلق على الصورة قائلًا: "يواصل "فيفا" العمل مع الهيئات الخاصة باللاعبين لضمان أن تظل رفاهية اللاعبين أولوية وأتطلع لمواصلة العمل مع ديفيد وكل العاملين في اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان لتحقيق هذا الهدف".

ورفض اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم التعليق، ولكن أشارت مصادر أن لقاء أجانزو مع إنفانتينو كان شخصيًا.