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أحمد جودة - القاهرة - تنظم "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع "يو إف سي"، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالميًا، برنامجًا حافلًا بفعاليات النزال والتجارب الترفيهية خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ضمن "أسبوع أبوظبي للتحدي".

"حياكم في أبوظبي" تطلق برنامج "أسبوع التحدي" الإثنين

وتتصدر المنافسات نزالات "يو إف سي 308، اذ يلتقي توبوريا مع هولواي" يوم 26 أكتوبر ( تشرين الثاني) في الاتحاد أرينا، كما تقام مواجهة مرتقبة على حزام وزن الريشة بين إيليا توبوريا، حامل لقب "يو إف سي" الحالي في هذا الوزن، مع المصنف الثاني ماكس هولواي.



وتعود منطقة المشجعين المفتوحة للجميع من 21 إلى 27 أكتوبر في ياس مول، ومن 23 إلى 27 أكتوبر في ياس باي.

ويحتضن "أسبوع أبوظبي التحدي" كذلك بطولة محاربي الإمارات بمشاركة كوكبة من نجوم النزال من المنطقة يوم 22 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي، وبطولة أبوظبي إكستريم في نسختها السادسة يوم 25 أكتوبر في مبادلة أرينا.