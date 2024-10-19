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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاجم إنتر ميامي، لويس سواريز، اليوم الجمعة، أنه لم يرغب في "إيذاء أحد" بتصريحاته الأخيرة بشأن مدرب (السيليستي)، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، حول إدارة المجموعة، موضحًا أنه يريد دائمًا "الأفضل" لبلاده.

تصريحات سواريز عن بيلسا.. توضيح أم تراجع؟

وفي مؤتمر صحافي نظمه إنتر ميامي قبل مباراة الدوري الأمريكي أمام نيو إنجلاند ريفولوشن، قال سواريز إن "الأمور تتحسن حاليًا.. لم أرغب في إيذاء أي شخص، أتفهم الغضب، وبعض التعليقات التي تمت إساءة تفسيرها، لكن أشعر براحة بال لأن بعض الأشياء قد تغيرت، وأن بعض اللاعبين رأوا وقالوا ذلك".



وتابع: "هذا ما أردته، هذه أشياء تم الحديث عنها بالفعل خلف أبواب مغلقة، أشعر براحة بال لأننا نريد دائمًا الأفضل للمنتخب الوطني، والآن ستأتي أشياء إيجابية للغاية".

وكان سواريز قد أكد في مقابلة أن بيلسا كان لديه تصرفات سيئة مع اللاعبين في المنتخب.

واعترف بيلسا الأسبوع الماضي بأن انتقادات لويس سواريز ضده تسببت في "التأثير بطريقة ما على سلطته" في المنتخب.

لكنه، أكد مؤخرًا أن تصريحات المهاجم الأوروغواني لم تؤثر على أداء لاعبيه.

وحول مسيرته الكروية، أكد سواريز في المؤتمر الصحافي أنه سيكون "مسرورًا" بالبقاء في إنتر ميامي لمدة عام آخر.

ووقع الأوروغواني عقدا لمدة عام واحد في بداية 2024 ويتفاوض حاليًا لتجديده.

وتابع: "أعلم أن المحامي الخاص بي يتحدث مع النادي، ولكن بعقل هادئ لإنهاء الموسم، وهذا ما أردت.. الأمر يعتمد على النادي، إذا كان الأمر بالنسبة لي، فأنا سعيد بالبقاء".