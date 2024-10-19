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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن الدعوة إلى إجراء انتخابات لدورة 2024-2028 من أجل اختيار أعضاء جمعية عمومية جديدة ورئيس ولجنة مندوبين.

بدء العد التنازلي لانتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وبحسب الإعلان، ستجرى الانتخابات في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) لاختيار أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك في 16 ديسمبر (كانون الأول) لانتخاب الرئيس ولجنة المندوبين.



ووفقًا للتقويم الانتخابي الجديد، فإن الإعلان النهائي للمرشحين للجمعية العمومية من قبل اللجنة الانتخابية سيكون في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

وينص التقويم الزمني للعملية على أنه من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، يمكن للمرشحين للرئاسة ولجنة المندوبين تقديم ملفات ترشيحاتهم.

وستتألف الجمعية العمومية للاتحاد من 142 عضوًا، سيكون أحدهم (الرئيس) بحكم منصبه؛ وسيتم انتخاب 122 عضوًا من قبل الهيئات المختلفة (الأندية واللاعبين والمدربين والحكام) و19 عضوًا من الاتحادات الإقليمية ممثلة برؤسائها، وفقًا للوائح الانتخابية للاتحاد.

وسبق للاتحاد أن دعا إلى إجراء انتخابات في مارس (آذار) الماضي لتجديد جمعيته وانتخاب رئيس له، لكنه لم يقم بالعملية لأن المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا قضت بأن لجنة الإدارة التي تم تشكيلها بعد رحيل لويس روبياليس والتي دعت إلى الانتخابات لا يمكنها الدعوة إلى انتخابات لتجديد جميع الهيئات الإدارية، ولكن فقط لمنصب الرئيس.