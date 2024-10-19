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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الوصل إلى دور الـ8 ببطولة كأس رئيس الدولة، وذلك عقب فوزه على ضيفه الوحدة 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16.

الوصل ينتصر على الوحدة بثلاثية

وتقدم الوصل عن طريق ماجد سرور في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف نيكولاس خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل علي صالح الهدف الثالث للوصل، فيما سجل عمر خربين هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 70.

وانضم الوصل إلى أندية عجمان والشارقة والعين وبني ياس والتي تأهلت إلى دور الـ8.

