عاجل.. برشلونة يخسر المعركة القانونية ضد غرامة "اليويفا"

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أحمد جودة - القاهرة - رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة طعن برشلونة ضد غرامة قدرها 500 ألف يورو (543150 دولارًا أمريكيًا) فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

برشلونة يخسر المعركة القانونية ضد غرامة "اليويفا"

ولجأ برشلونة إلى أعلى محكمة رياضية في يناير (كانون الثاني) الماضي للطعن ضد قرار لجنة الرقابة المالية على الأندية والتابعة لـ "يويفا" العام الماضي برفض استئناف سابق.



وفرض "يويفا" غرامة مالية على النادي الكتالوني بسبب الإبلاغ بشكل خاطئ عن أرباحه عند التخلص من أصول غير ملموسة في 2022.

وأشارت المحكمة الرياضية إلى أن الطرفين قدما حججًا مستفيضة بشأن تناسب الغرامة.

ورأت اللجنة أنه من غير الضروري تناول كل مطالبة على حدة، قائلة: "في ظل الظروف المحددة لهذه القضية، فإن غرامة قدرها 500 ألف يورو تعتبر في الواقع مناسبة إلى حد ما".

وأضافت أن الغرامة الأقل "لن تكون على الأرجح رادعًا قويًا بما يكفي لمنع نادٍ كبير مثل برشلونة من الإبلاغ عن دخله بشكل خاطئ عمدًا مما يؤثر بشكل كبير على نتائج الدخل والتكاليف سواء الثابتة أو المتغيرة للنادي".