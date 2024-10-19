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أحمد جودة - القاهرة - يستعد كارلو أنشيلوتي لمباراته رقم 200 في "الليغا" كمدرب لريال مدريد، بينما قد يصبح لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش اللاعب الأكبر سنًا الذي يخوض مباراة بقميص الريال، حال لعب أمام سيلتا فيغو، غدًا السبت، في ملعب بالايدوس.

رقم قياسي جديد ينتظر أنشيلوتي ومودريتش

وفاز أنشيلوتي مع "الميرينغي" مرتين بـ "الليغا"، البطولة الكبيرة الوحيدة التي كانت تنقصه، والمرتين في ولايته الثانية بمدريد. وحقق المدرب الإيطالي إجمالًا مع "الملكي" 142 انتصارًا و33 تعادلًا و24 هزيمة، ويقود الفريق حاليًا في سلسلة من 41 جولة من "الليغا" بلا هزيمة.



وقال المدرب الإيطالي: "لدي الكثير من الذكريات السعيدة، بعض الذكريات ليست كذلك"، بعد معرفته بالرقم القياسي الجديد الذي وصل له كمدرب للريال، معترفًا "لم أكن على علم بذلك، لكن اعتقد أن الهدف هنا هو لعب أكبر عدد ممكن من المباريات، سأسعى وراء المباراة الـ300 في "الليغا"، فلنر إن كنت استطيع تحقيق ذلك".

وفي حال قرر أنشيلوتي إشراك مودريتش في اللقاء، فسوف يتحول إلى اللاعب الأكبر سنًا الذي يرتدي قميص "الميرينغي" في أي بطولة.

وسيكون عمر الكرواتي المخضرم 39 عامًا و40 يومًا، ليتفوق على أسماء بقيمة المجري بوشكاش (39 عامًا و36 يومًا) عندما خاض آخر مباراة له بقميص الريال في الثامن من مايو (آيار) 1966 في كأس ملك إسبانيا ضد ريال بيتيس.

ويحتفظ بوشكاش بلقب أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ ريال مدريد، وكان عمره 39 عامًا و15 يومًا، وهو رقم قياسي يمكن لمودريتش كسره إن سجل أي هدف هذا الموسم الذي سيكون الأخير في مسيرته اللامعة.