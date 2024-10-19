نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الملكي يعتلي صدارة الدوري المغربي مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتلى فريق الجيش الملكي صدارة الدوري المغربي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه الفتح الرياض 1-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بالجولة السادسة، والتي شهدت أيضًا فوز نهضة بركان على نهضة الزمامرة 3-1

الجيش الملكي يعتلي صدارة الدوري المغربي مؤقتًا

ويدين الجيش الملكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أمين زحزوح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة طرد أمين الصوان لاعب الفتح الرياضي في الدقيقة 58.



ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفتح عند 8 نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فاز نهضة بركان على نهضة الزمامرة 3-1.

وسجل أهداف نهضة بركان ياسين لبحيري وباول باسيني ولامين كامارا في الدقائق الأولى والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و55.

في المقابل، سجل هدف نهضة الزمامرة الوحيد أيوب تين في الدقيقة 59.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الجيش الملكي، وتوقف رصيد نهضة الزمامرة عند 7 نقاط في المركز التاسع.