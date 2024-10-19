نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولودية الجزائر يعزز موقعه في صدارة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مولودية الجزائر حامل لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بدايته القوية للموسم بعدما حقق فوزًا ثمينًا 1-0 على مضيفه اتحاد خنشلة في افتتاح الجولة الخامسة للمسابقة، الجمعة.

مولودية الجزائر يعزز موقعه في صدارة الدوري

وسجل هدف المولودية والمباراة الوحيد الظهير الأيمن المتألق رضا حلايمية في الدقيقة 35 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من مروان خليف الذي خاض أول مبارياته مع فريقه الجديد الذي انتقل له قادمًا من شبيبة الساورة.



وحقق حامل اللقب انتصاره الثالث في 5 مباريات والثاني خارج ملعبه بعد فوزه في ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو على حساب شبيبة القبائل.

واستغل المولودية تعثر المتصدر السابق أولمبي أقبو، الذي تعادل دون أهداف مع ضيفه جمعية أولمبي الشلف، لينفرد بالصدارة برصيد 11 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن أقبو.

وتجمد رصيد خنشلة عند 5 نقاط من 4 مباريات في المركز السابع فيما يتذيل أولمبي الشلف الترتيب بـ3 نقاط من 3 تعادلات في 4 مباريات.