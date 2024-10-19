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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مدرب إنتر ميامي، خيراردو مارتيو، أنه يركز حاليًا على مرحلة التصفيات (بلاي أوف) في الدوري الأمريكي التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وسيقرر الدور الذي سيلعبه ليونيل ميسي خلال مباراة، اليوم السبت، أمام نيو إنجلند ريفوليوشن.

موقف ميسي في يوم الحسم.. هل يشارك مع إنتر ميامي؟

وقال مارتينو "مباراة السبت مهمة بالطبع لأننا بدأنا نحقق الأهداف، لم يكن هذا هدفًا في الحسبان مع انطلاقة الموسم، لكننا اقتربنا الآن من تحقيقه ونريد المحاولة، بالتأكيد الاهتمام الأكبر ينصب على الجمعة المقبل"، خلال مؤتمر صحافي قبيل آخر مباراة في الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي.



وبات إنتر ميامي قريبًا بشدة من تحقيق رقم قياسي من حيث النقاط في موسم اعتيادي من الدوري الأمريكي.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "في ضوء ذلك سنحلل الدور الذي سنمنحه للاعبين الذين عادوا من منتخبات بلادهم، ومنهم ليو".

وعاد ميسي لتوه من منتخب الأرجنتين الذي سجل معه ثلاثية في مرمى بوليفيا بعد التعادل 1-1 مع فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.