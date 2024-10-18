نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة الهلال والفيحاء في الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي لهذه النسخة.

وفاز الهلال على حساب الفيحاء في المباراة التي استضافها ملعب المملكة أرينا بثلاثية دون رد.

أهداف مباراة الهلال أمام الفيحاء

نجح ماركوس ليوناردو نجم الزعيم في اختراق دفاعات الفيحاء في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول وتسجيل هدف الافتتاح بمساعدة من رينان لودي.

وواصل سالم الدوسري التألق بالهدف الثاني بعد تمريرة متقنة قدمها له اللاعب جواو كانسيلو نجم الفريق خلال الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة.

وأتم محمد القحطاني التسجيل بالهدف الثالث ببراعة في الدقيقة الواحدة والثمانون من عمر المباراة وبمساعدة من مالكوم.

