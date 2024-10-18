نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يصل إلى رقم تاريخي غير مسبوق تحت قيادة جورجي جيسوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من مواصلة التألق تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وذلك بعد الفوز على الفيحاء مساء اليوم الجمعة.

الهلال يصل إلى رقم تاريخي غير مسبوق

وفاز نادي الهلال بثلاثية دون رد على نظيره نادي الفيحاء في اللقاء الذي احتضنه ملعب المملكة أرينا لحساب الجولة السابعة من عمر البطولة.

ووصل نادي الهلال إلى المباراة 51 تحت قيادة جورجي جيسوس في البطولات المحلية خلال آخر موسمين.

ولم يخسر نادي الهلال في أي مباراة خاضها سواء كان في الدوري السعودي أو كأس الملك لو السوبر السعودي.

وحقق نادي الهلال الفوز في أربع بطولات خلال هذه المباريات التي خاضها تحت قيادة جورجي جيسوس.

يذكر أن الهلال يحل في صدارة ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة وبفارق ست نقاط عن الاتحاد صاحب الوصافة.