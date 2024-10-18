بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الشباب في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "نادي الشباب"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سمياكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الشباب مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.