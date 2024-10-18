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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2024.. تشتعل الأجواء بكرة القدم السعودية، فمباراة القمة بين النصر والشباب على الأبواب،فتعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات المدربين واللاعبين، وسنرى من سيتمكن من فرض أسلوبه على مجريات اللعب. فوجود نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو يزيد من أهمية هذه المواجهة، والتي ستكون محور اهتمام وسائل الإعلام والجمهور. وتاريخيًا، كانت المواجهات بين الفريقين مليئة بالإثارة والتشويق، وهذا العام لا يختلف عن سابقه، حيث يتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا على الكرة والنقاط الثلاث.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والشباب من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2024

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي



يحتضن ملعب الأمير خالد بن سلطان اليوم الجمعة 18 أكتوبر، مباراة قمة بين النصر والشباب. هذه المواجهة المرتقبة تأتي في وقت حاسم لكلا الفريقين، حيث يسعى النصر لمواصلة تصدره للدوري، بينما يطمح الشباب لتحسين موقعه في جدول الترتيب. وستبدأ صافرة بداية هذه المواجهة النارية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي



يمكن لعشاق كرة القدم السعودية متابعة مباراة القمة بين النصر والشباب مباشرة عبر مجموعة قنوات SSC Sports السعودية، وتحديدًا قناتها الأولى. ستنقل القناة المباراة بأكملها بدءًا من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، لتقدم للمشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.

تشكيل النصر ضد الشباب المتوقع

حراسة المرمى بينتو ماثيوس خط الدفاع نواف بوشل، إيميريك لابورت، محمد سيماكان، سالم النجدي خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، عبد الله الخيبري خط الهجوم كريستيانو رونالدو، ساديو ماني وأندرسون تاليسكا

تشكيلة الشباب المتوقعة ضد النصر



بالمقابل ستكون تشكيلة نادي الشباب في مواجهة النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى كيون سيون مي خط الدفاع نادر الشراري، ويسلي هوديت، حسين الصبياني، روبيرت رينان خط الوسط مصعب الجوير، محمد الثاني، ماجد كنبه خط الهجوم كريستيان جوانكا، بونافينتورا ويانيك كاراسكو

ترتيب النصر والشباب في دوري روشن السعودي

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق الشباب، صاحب المركز الرابع.