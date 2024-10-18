نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة أمام الفيحاء في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا مهمًا على حساب نظيره نادي الفيحاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

والتقى الهلال مع نادي الفيحاء في الجولة السابعة من عمر بطولة دوري روشن لهذه النسخة 2024-2025.

نتيجة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

وفاز الهلال بثلاثية دون رد على حساب الفيحاء في الجولة السابعة من عمر الدوري السعودي لهذه النسخة.

وافتتح ماركوس ليوناردو نجم نادي الهلال اللقاء بإحراز أولى الأهداف في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وعزز سالم الدوسري بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المواجهة.

وأضاف محمد القحطاني الهدف الثالث بمساعدة من مالكوم في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 21 في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.