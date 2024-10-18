نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليبي ينهي موسم نجم منتخب مصر لليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فيزبريم المجري عن إصابة اللاعب المصري الدولي يحيى الدرع، أثناء مشاركته مع فريق كرة اليد، وجاءت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

فيزبريم يعلن إصابة يحيى الدرع بالصليبي

وأوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني أن الإصابة التي تعرض لها الدرع هي تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه مع فريديريشيا الدنماركي التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

وبسبب هذه الإصابة، أنهى الدرع موسمه وسيفتقد منتخب مصر خدماته في بطولة العالم 2025 المقررة في يناير المقبل، وقد تم نقل النجم المصري من الملعب وهو يحمل ركبته، لعدم قدرته على المشي أو استكمال المباراة.

وقد أوضح باسكوال خلال تصريحات نشرها موقع النادي عن صعوبة الموقف قائلًا: "عندما تفقد لاعبا، سواء كان من فريقك أو من الفريق المنافس، يكون شعورًا دائمًا صعبًا، لا أحد يفضل مشاهدة مثل هذه المناظر".

وأكمل قائلًا: "إصابة يحيى الدرع أثرت على أدائنا، لقد فقدنا لاعبًا كبيرًا، وقد يكون ذلك لنهاية الموسم".

بينما قال الفرنسي نديم رميلي، لاعب فيزبريم: "بعد إصابة يحيى الدرع، حاولنا التركيز على المباراة، لكن بعد انتهائها، كان الجميع مشغولًا بالتفكير في الدرع، هذا هو المهم الآن".

وحقق فريق فيزبريم الفوز على فريديريشيا الدنماركي بنتيجة 34-32، في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.