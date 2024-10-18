نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة ساعة ونصف.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في أبوظبي استعدادا للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

واستمر المران في لمدة ساعة ونصف وأقيم على ملعب الكريكيت في أبوظبي، وشهد العديد من الوحدات والجمل الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

واكتملت صفوف البعثة صباح اليوم بوصول الثلاثي المحترف محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز تدريبه الأساسي غدا السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولمدة ساعة واحدة، طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة.