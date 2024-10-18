الرياضة

مفاجأة في موعد انتقال هالاند إلى برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة، بقوة في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من أجل تدعيم صفوفه وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

هالاند.. صفقة أحلام برشلونة

أكد الصحفي فلوريان بليتنبيرج التابع لشبكة “سكاي سبورتس”، إن هالاند هو بمثابة صفقة الأحلام بالنسبة لنادي برشلونة.

وقال بليتنبيرج، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يعمل على صفقة هالاند، ولكن لا توجد مؤشرات حول إمكانية حسمها في صيف عام 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى إن صفقة انتقال هالاند إلى برشلونة قد تتم خلال سنتين أو 3 سنوات على الأكثر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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