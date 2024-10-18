نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في موعد انتقال هالاند إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة، بقوة في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من أجل تدعيم صفوفه وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

هالاند.. صفقة أحلام برشلونة

أكد الصحفي فلوريان بليتنبيرج التابع لشبكة “سكاي سبورتس”، إن هالاند هو بمثابة صفقة الأحلام بالنسبة لنادي برشلونة.

وقال بليتنبيرج، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يعمل على صفقة هالاند، ولكن لا توجد مؤشرات حول إمكانية حسمها في صيف عام 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى إن صفقة انتقال هالاند إلى برشلونة قد تتم خلال سنتين أو 3 سنوات على الأكثر.