نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء رحيله عن بلباو.. برشلونة يترقب وضع ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي برشلونة مراقبة تطورات وضع المهاجم نيكو ويليامز، الذي كان هدفًا رئيسيًا للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتأتي هذه التحركات الجديدة بعد تقارير نشرها موقع Fichajes، والتي تشير إلى أن مستقبل اللاعب مع نادي أتلتيك بلباو بات في مهب الريح، وسط تزايد التكهنات حول إمكانية رحيله في المستقبل القريب.

ومن أبرز المخاوف التي تزعج إدارة النادي الباسكي هي أن الشرط الجزائي في عقد ويليامز، والمقدر بـ 58 مليون يورو، ليس كافيًا لردع الأندية الكبرى التي تتابع اللاعب عن كثب.

ويعد هذا المبلغ في متناول عدة أندية كبيرة، من بينها برشلونة، الذي يسعى لتعزيز خط هجومه.