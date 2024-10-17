نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحدد حارس الزمالك في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور إن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك طلب من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق المشاركة في مباريات السوبر المحلي المقرر إقامتها بالإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

جوميز يفضل عواد على صبحي في حراسة الزمالك

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تحدث محمد صبحي حارس الزمالك مع البرتغالى جوزيه جوميز بشأن حصوله على فرصة المشاركة في بطولة السوبر المحلي في الإمارات، ولكن مدربه رفض هذا الطلب".

تابع الغندور:" جوميز رفض طلب صبحي وأكد له أن محمد عواد هو الحارس رقم واحد عنده وطالبه ببذل مزيد من الجهد لإثبات أحقيته بالعودة إلى إلى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض الأمر الذى تفهمه الحارس ووعده بتنفيذ طلبه".

وواصل الغندور:" عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك ألمح في وقت سابق أن محمد صبحي لا يتدرب بشكل جيد وهنتقعد معاه وبالتالي فإن محمد عواد مستمر في حماية عرين القلعة البيضاء في الفترة المقبلة".