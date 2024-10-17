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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى أبوظبي، استعدادًا لخوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات.

بيراميدز يغادر إلى أبوظبي لخوض السوبر المصري

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وغادرت بعثة نادي بيراميدز على متن طائرة خاصة لتصل إلى العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.