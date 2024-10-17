نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ ضخم.. عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الأندية المحترفة فرض غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه على أي فريق ينسحب من بطولة كأس الرابطة في الموسم المقبل.

عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة في الموسم الجديد

ومن المقرر أن تُجرى قرعة كأس الرابطة والدوري يوم السبت المقبل في مجمع المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

مع اقتراب انطلاق النسخة الرابعة من البطولة، حقق فريق سيراميكا اللقب في النسختين الأخيرتين على حساب فريقي زد وطلائع الجيش، بينما تُوج مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

ويحصل الفريق الفائز بالبطولة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه، وكل نادٍ مشارك يتلقى 100 ألف جنيه.