الرياضة

خالد الغندور: كولر يستعد لمفاجأة سيراميكا كليوبترا بطريقة لعب جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق خلال الأسبوع الحالي بالكامل ومباراة حرس الحدود الودية الأخيرة، اعتمد على طريقة لعب جديدة.

خالد الغندور: كولر يستعد لمفاجأة سيراميكا كليوبترا بطريقة لعب جديدة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأسبوع الماضي أكدت على تغير كولر لطريقة اللعب في التدريبات ومباراة الأهلي وحرس الحدود ولعب بطريقة تشبه 3-4-3.

وأضاف:" في فترة التوقف الدولي ومباراة حرس الحدود الودية الأهلي لعب بطريقة 3-4-3، والشوط الأول لعب كريك نيدفيد في مركز الليبرو المتقدم والشوط الثاني شارك مصطفى أبو الخير بديلًا له.

وأختتم:" كولر يرى أن تلك الطريقة تزيد من عدد اللاعبين في حالة الهجوم والعكس تزيد من عدد اللاعبين في حالة الدفاع".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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