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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال الأسبوع الحالي بالكامل ومباراة حرس الحدود الودية الأخيرة، اعتمد على طريقة لعب جديدة.

خالد الغندور: كولر يستعد لمفاجأة سيراميكا كليوبترا بطريقة لعب جديدة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأسبوع الماضي أكدت على تغير كولر لطريقة اللعب في التدريبات ومباراة الأهلي وحرس الحدود ولعب بطريقة تشبه 3-4-3.

وأضاف:" في فترة التوقف الدولي ومباراة حرس الحدود الودية الأهلي لعب بطريقة 3-4-3، والشوط الأول لعب كريك نيدفيد في مركز الليبرو المتقدم والشوط الثاني شارك مصطفى أبو الخير بديلًا له.

وأختتم:" كولر يرى أن تلك الطريقة تزيد من عدد اللاعبين في حالة الهجوم والعكس تزيد من عدد اللاعبين في حالة الدفاع".