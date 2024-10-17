نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين شائعات الرحيل وتجاوز خسارة الزمالك.. 3 تحديات لـ كولر مع الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية خاصة جماهير المارد الأحمر انطلاق بطولة كأس السوبر المصري نسخة هذا الموسم المقامة بالإمارات، بمشاركة الأهلي والزمالك بالإضافة إلى بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

تُعد هذه البطولة محورية لمارسيل كولر، مدرب الأهلي، خاصة بعد هزيمته أمام الزمالك في نهائي السوبر الأفريقي في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" فيما يلي ثلاثة تحديات بارزة تواجه لمدرب السويسري مارسيل كولر في بطولة كأس السوبر المصري

تجاوز آثار خسارة السوبر الأفريقي

قدم الأهلي أداءً دون المستوى في نهائي السوبر الأفريقي، حيث خسر بركلات الترجيح بعد التعادل مع الزمالك، حيث يسعى كولر إلى استعادة ثقة الجماهير من خلال تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل للنهائي.

الاستعداد لمواجهة العين الإماراتي

ستكون مباراتا السوبر المصري بمثابة التحضير النهائي للأهلي قبل مواجهته المرتقبة ضد العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مما يجعل من المهم أن يكون الفريق في أفضل حالاته.

إغلاق الشائعات حول مستقبله

يطمح كولر إلى انتزاع لقب السوبر المصري ليضع حدًا للتكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي، خاصة مع التقارير التي تشير إلى أنه قد يواجه خطر الإقالة في حال خسارته السوبر، وسيساعده الفوز في استعادة استقرار الفريق وتعزيز موقفه كمدرب.