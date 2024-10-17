نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يلمح لاقتراب موعد اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في حفل تكريمي نظمته صحيفة ماركا الإسبانية تحت عنوان "ميسي أعظم فائز في تاريخ الرياضة"، عن سعادته بتكريمه في ملعب تشيس، معقل فريقه إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي: الأرجنتين وبرشلونة هما بيتي.. ونهاية مسيرتي اقتربت

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإنجازاته الرائعة التي جعلته أكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في التاريخ، حيث توج بـ46 لقبًا خلال مسيرته.

وقال ميسي: “الأرجنتين وبرشلونة هما بيتي، واليوم أشعر بسعادة كبيرة وأنا أعيش مرحلة جديدة في حياتي”.

وأضاف أنه مع اقتراب نهاية مسيرته الكروية، يرغب في الاستمتاع بكل لحظة، حيث قال: “أحببت كرة القدم منذ أن كنت في الثالثة من عمري، وما زلت أحبها حتى الآن”.

وعن مشاركته في كأس العالم 2026، أوضح ميسي: “كل شيء يحدث لسبب، وأنا أعيش يومًا بيوم، أشعر أنني في حالة جيدة، وعندما يأتي ذلك الوقت، سنرى”.

كما أشار إلى أنه حقق كل أحلامه، لكن حلمه الأكبر يظل الفوز بكأس العالم، الذي ما دام كان يحلم به منذ طفولته.

تحدث ميسي أيضًا عن الذكريات المتعلقة بالألقاب والكؤوس، موضحًا: “لا أستطيع تذكر كل لحظة، لكنني رأيت الكثير من الصور لي وأنا صغير أرفع الكؤوس، منذ صغري، كنت أعشق كرة القدم وما زلت”.

واختتم ميسي حديثه بالقول: “أحب ما أفعله، أستمتع بلعب كرة القدم، وأحب التواجد في الملعب، لقد عملت كثيرًا في الأرجنتين لأصل إلى هذه اللحظة”.