نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقوم بسداد جميع مستحقات بنجامين أتشيمبونج المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حل أزمة اللاعب السابق بنجامين اتشيمبونج، الذي كان يهدد النادي بإيقاف قيد اللاعبين الجدد بسبب مستحقاته المتأخرة.

الزمالك يقوم بسداد جميع مستحقات بنجامين أتشيمبونج المالية

وأكد أدهم عبر صفحته الرسمية على موقع إكس أنه تم سداد جميع مستحقات اللاعب، مما أدى إلى إغلاق ملف القضية بالكامل.

حيث قال: "الحمد لله، قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين اتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، وعاش الزمالك بطل أبطال إفريقيا."

يُذكر أن نادي الزمالك كان يواجه خطر إيقاف القيد في حال عدم سداد مستحقات الغاني بنجامين اتشيمبونج لاعب الفريق السابق.