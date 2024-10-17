نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج بدني مكثف للاعبي غزل المحلة استعدادًا للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لغزل المحلة، بوضع خطة تدريبية مكثفة للاعبي الفريق بهدف تعزيز لياقتهم البدنية قبل بدء منافسات الدوري المصري الممتاز.

خطة تدريبية مكثفة للاعبي غزل المحلة

واستأنف الفريق الأول لنادي غزل المحلة تدريباته على أرض ملعبه يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بعد الانتهاء من عملية تغيير شاملة لأرضية الملعب وتجديد أنظمة الري، بفضل إحدى الشركات المتخصصة.

من المتوقع أن تنتهي أعمال التطوير بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل، وذلك ضمن خطة شركة الكرة بالنادي لتطوير القطاع في كافة النواحي.

ويواصل الفريق بقيادة نجم الزمالك السابق استعداداته النهائية للدوري، حيث سبق أن أقام ستة معسكرات تدريبية في الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، والقاهرة، وخاض خلالها 13 مباراة ودية.

وفي سياق متصل، قامت إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات العقود لجميع اللاعبين، لتحفيزهم على الاستعداد بشكل مثالي للمرحلة الأخيرة قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.