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أحمد جودة - القاهرة - أصبح مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني ونادي نانت الفرنسي، قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه، خاصة بعد غيابه المستمر عن التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة.

مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن نانت.. والفريق يشترط مبلغ خيالي

وذكر موقع "foot01" الفرنسي أن رحيل مصطفى محمد عن نانت بات الخيار الأقرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعدما أصبح بعيدًا عن كونه المهاجم الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب أنطوان كومباريه.

وأشار الموقع إلى أن مصطفى محمد يسعى للعثور على عرض مناسب يضمن له المشاركة بشكل أكبر، خصوصًا في ظل ثقة مدرب المنتخب حسام حسن فيه.

ومنذ انتقاله من جالاتا سراي التركي، تمكن من تسجيل 20 هدفًا مع نانت في مختلف البطولات، مما يعزز مكانته كمهاجم بارز.

وأكد الموقع أن مصطفى محمد طلب من وكيل أعماله البحث عن فرصة انتقال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مع تأكيد إدارة نانت على أنها لن توافق على رحيله بأقل من 10 ملايين يورو.

