تفاصيل إصابة محمود متولي لاعب الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض المدافع محمود متولي، لاعب الاتحاد السكندري الجديد، لإصابة بكدمة في كتفه، مما استدعى خضوعه لبرنامج تأهيلي مع الفريق في الوقت الراهن، بهدف العودة سريعًا إلى المنافسات.

إصابة محمود متولي بكدمة في الكتف الأيسر

أُصيب متولي بكدمة قوية في الكتف الأيسر خلال مباراة ودية، وقد قرر الجهاز الطبي إراحته لتجنب أي احتكاك مع زملائه قد يؤدي لتفاقم حالته إذا استمر في التدريبات الجماعية.

يعمل الجهاز الطبي للفريق على تجهيز متولي من خلال جلسات العلاج الطبيعي وتدريبات دون كرة، مع متابعة حالته بشكل دوري للاطمئنان على جاهزيته.

ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية منتصف الأسبوع المقبل، وذلك استعداد لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري.

كما قرر الجهاز الطبي استبعاده من المشاركة في المباراة الودية أمام حرس الحدود اليوم على استاد المكس، حرصًا على سلامته وتجنب إصابة جديدة، رغم رغبة اللاعب في الانخراط بالتدريبات.