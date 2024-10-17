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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

تقسيمة فنية في مران الزمالك الخميس قبل مواجهة بيراميدز

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة بطول الملعب، شهدت التركيز على تطبيق الجوانب الفنية، وحرص جوميز على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين باستمرار.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.