عاجل.. حمدي النقاز يعلن تقدمه بشكوى للفيفا ضد الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمدي النقاز، الظهير الأيمن التونسي للنادي الإسماعيلي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تقديمه شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد ناديه بسبب تأخره في صرف مستحقاته المالية.

حمدي النقاز يعلن تقدمه بشكوى للفيفا ضد الإسماعيلي

وكان النقاز قد تعرض للإيقاف من قبل الفيفا بعد تقديم نادي الزمالك شكوى تتعلق بعدم استرداد المستحقات التي حصل عليها اللاعب، مما أثر على مشاركته في المباريات الأخيرة للإسماعيلي في الدوري وكأس مصر.

وفي سياق متصل، قررت إدارة الإسماعيلي إدراج النقاز في قائمة الانتظار للموسم المقبل، بهدف حماية حقوق النادي، نظرًا لأن عقده يمتد لموسم إضافي.

