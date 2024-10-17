مدرب آينتراخت فرانكفورت يكشف موقف مرموش من مواجهة باير ليفركوزن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، عن موقف نجم المنتخب الوطني عمر مرموش، من المواجهة المرتقبة بين فريقه أمام باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وقال توبمرلر بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة باير ليفركوزن: «عمر مرموش لا يزال على متن الطائرة، دعونا نرى ما هي حالته التي سيعود بها».

وأضاف: «أثق في قدرة مرموش في المواصلة في المستوى الرائع الذي يقدمه».

وتابع: «لدينا أسلحة لمناورة الخصم، لكننا نعلم أيضًا مدى صعوبة الأمر ضد بايرن ليفركوزن، الذي يقدم كرة قدم رائعة بشكل لا يصدق».

واختتم: «من الرائع دائمًا أن نتمكن من إثبات أنفسنا ضد أفضل الفرق على الإطلاق».

موعد مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن

ويستعد فريق آينتراخت فرانكفورت لمواجهة نظيره باير ليفركوزن، على ملعب باي أرينا، في تمام الساعة 4 والنصف من مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.