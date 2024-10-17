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أحمد جودة - القاهرة - يتوقع كارل هاينز رومينيجيه، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن تحظى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام الصيف المقبل بشكلها الجديد، بشعبية كبيرة بين الجماهير.

رومينيجيه: مونديال الأندية الجديد ستحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير

وقال الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ لمجلة "كيكر" الرياضية:" هذه البطولة، التي تقام بهذا الشكل للمرة الأولى العام المقبل، ستملأ الناس بالحماس. مقتنع بأنها ستكون بطولة جيدة. كما أنها ستقام كل أربعة أعوام فقط، لا يجب أن تنسى هذا".

وستقام بطولة كأس العالم للأندية، التابعة للاتحاد الدولي (فيفا)، بشكلها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا، ويعتبرها رومينيجيه اختبارا لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومؤخرا، واجهت بطولة العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 13 تموز /يوليو، انتقادات متزايدة.

ويحذر اللاعبون من حمل زائد، بينما من الممكن أن تكون هناك مشكلات محتملة بسبب العقود التي ستنتهي يوم 30 يونيو- خلال البطولة- كما لم يتم الإعلان عن رعاة أو شركاء إعلاميين حتى الآن.