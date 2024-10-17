فان دي بيك يكسر صمته حول رحيله عن مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كسر الهولندي دوني فان دي بيك لاعب جيرونا الإسباني، صمته حول أسباب رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.

فان دي بيك: بدايتي مع مانشستر يونايتد كانت جيدة

قال فان دي بيك في تصريحاته لشبكة “ذا أثلتيك”: “بدايتي مع مانشستر يونايتد كانت جيدة للغاية، قدمت أداءً جيدًا.. ثم لم ألعب”.

وتابع فان دي بيك قائلًا: “في بعض الأماكن، يكون الأمر جيدًا، ولكن في بعض الأحيان، في مواقف أخرى، لا يكون كذلك. أعتقد أن ذلك لأسباب مختلفة. لكنها أيضًا كرة القدم”.

وشارك اللاعب فان دي بيك في 62 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتمت إعارته مرتين لفريقي آينتراخت فرانكفورت الألماني وإيفرتون الإنجليزي.