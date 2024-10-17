"أنا لست دروجبا".. لوكاكو يعلق على فترة تواجده في تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - علق الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي، على فترة تواجده في صفوف تشيلسي، قبل رحيله فى الميركاتو الماضي.

وكان قد انضم روميلو لوكاكو إلى نابولي في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من البلوز، بمقابل 30 مليون يورو.

لوكاكو: تشيلسي أراد دروجبا جديد

وقال المهاجم البلجيكي فى تصريحات صحفية، لصحيفة "friends of sports"، "في تشيلسي أرادوا وضعي في صندوق، يرون شخصًا مبنيًا مثلي ويعتقدون، دروجبا جديد".

وأضاف مهاجم نابولي "أنا لست كذلك، كان ديدييه أكثر رجوعًا إلى المرمى، كان بإمكانه الاحتفاظ بالكرة بغض النظر عن المكان الذي تمررها منه، لم يكن هذا أسلوبي".

ويقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو البالغ من العمر 31 عاما مستويات مميزة، مع نابولي هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 5 مباريات، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.