أحمد جودة - القاهرة - فوز الإنتاج الحربي وايسترن وخسارة بنها بدوري القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب عن التالي..



1- حقق فريق فريق الأنتاج الحربي بقيادة أيمن عبد العزيز الفوز على نظيره فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده بثلاثية مقابل هدف سجلها محمد حامد وأحمد رفعت ومؤمن عاطف .



2- فوز فريق إتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو على فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن بثلاثية مقابل هدف سجلها

محمد رضا أبو بكر زغلول ومصطف ىتيكا بينما سجل لـ بنها أحمد عجوة.

3- فوز فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي على نظيره فريق النجوم بقيادة أحمد يونس بثلاثية مقابل هدفين سجل لـ ايسترن: عبد الفتاح أحمد ومحمد اللمبي واسماعيل أشرف

وتختتم الجولة غدا الجمعة بمبارتي البلاستيك مع تيم إف سي ودياموند مع الو ايجيبت.