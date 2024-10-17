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أحمد جودة - القاهرة - اتحاد الشرطة يفوز على بنها بثلاثية في القسم الثاني
انتهت مباراة نادي اتحاد الشرطة ونادي بنها بفوز الشرطة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لبنها في المباراة التي اقيمت بينهما في الثالثة والنصف عصرا بملعب كلية الشرطة بالعباسية في أطار منافسات الجولة الثانية لدوري القسم الثاني المجموعة الرابعة "القاهرة والقناة".
سجل الهدف الأول لاتحاد الشرطة محمد رضا ثم تقدم ابو بكر زغلول بالهدف الثاني.
وسجل هدف بنها الوحيد احمد عجوة ثم أضاف مصطفى تيكا الهدف الثالث لاتحاد الشرطة.
خاض نادي اتحاد الشرطة المباراة بتشكيل اسلام أنور حارس مرمى وضم الدفاع هشام السعودى واحمد كامل واحمد فاروق وحازم عبدالمعطي أما الوسط ضم محمود شوقى واسلام صالح وموديبو وهيثم على وضم الهجوم حسام حسن واسلام طه.
بينما خاض بنها المباراة بتشكيل مكون من
احمد الشربيني واحمد عجوة وعزت احمد وهشام وهب مصطفى ضبش واحمد دي ماريا ومحمد زيدان واحمد سمير وعلي السيد واسلام شحته عبد الرحمن ابو النور.
طاقم تحكيم المباراة بقيادة محمد الجرايحي وعاونه كلا من أشرف محمود مساعد أول ومحمود سامي مساعد ثاني وأحمد عامر حكم رابع.