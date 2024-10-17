نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يتأهب للإعلان عن تمديد عقد إنريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي المؤثوق فابريزيو رومانو، أن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مدد تعاقده مع الفريق.

لويس إنريكي باقٍ مع باريس سان جيرمان إلى 2027

وأضاف رومانو، أن لويس إنريكي وقع علي عقده الجديد مع باريس سان جيرمان، حتى يونيو 2027.

ومن المقرر أن تعلن إدارة النادي الفرنسي بشكل رسمي خلال الساعات القادمة عن تمديد التعاقد مع لويس إنريكي.

وتولى المدرب الإسباني قيادة العملاق الباريسي عام 2023 خلفا لكريستوف جالتييه، وحقق مع الفريق في موسمه الأول الدوري الفرنسي والكأس والسوبر.