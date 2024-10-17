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أحمد جودة - القاهرة - قال كليمنس فريتز، المدير الرياضي بنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، إن لاعب الوسط الغيني الموقوف نابي كيتا، يتدرب في الوقت الحالي مع فريق تحت 23 عاما بالنادي.

الغيني نابي كيتا يتدرب مع فريق تحت 23 عاما في فيردر بريمن الألماني

وأضاف فريتز: "أنه أمر جيد للغاية ومهم بالنسبة لنابي أن يكون بمقدوره التدرب مع فريق".

ويجب أن يساعد هذا اللاعب الغيني الدولي على الحفاظ على مستوى لياقته البدنية، مما سوف يمكنه من الانتقال إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح فريتز: "أن هذا أمر مختلف تماما عن مجرد الحفاظ على لياقته البدنية من خلال التدريبات الفردية، يتعين علينا جميعا أن نفكر في فترة الانتقالات الشتوية من أجل إيجاد حل".

وكان اللاعب الفائز سابقا مع ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا انتقل بشكل مفاجئ إلى بريمن في يوليو عام 2023، لكنه لم يلعب كثيرا بسبب الإصابات، وتم إيقافه في أبريل من العام الماضي لبقية الموسم بسبب رفضه السفر مع الفريق إلى مواجهة باير ليفركوزن كاحتياطي في المباراة.

ولم يعد كيتا إلى الفريق في الموسم الجديد وتدرب مبدئيا بشكل منفرد.

وتابع فريتز: "العودة للفريق الأول ليست مطروحة لأسباب معروفة، نابي سيتدرب مع فريق تحت 23 عاما لكنه لن يلعب".